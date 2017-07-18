Cengiz Ünder Totti ile buluştu

Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından Totti ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncu Cengiz, Totti için "Efsane" ifadesini kullandı.