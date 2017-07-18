 Cengiz Ünder Totti ile buluştu – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    ile buluştu

    Cengiz Ünder Totti ile buluştu
    Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından Totti ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncu Cengiz, Totti için "Efsane" ifadesini kullandı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:44
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