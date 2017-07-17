 Lucas Leiva, Lazio'da – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Lucas Leiva, Lazio'da

    Lucas Biglia'yı Milan'a satan , Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu 'yı transfer etti.

    Her transfer döneminde ismi Türk takımları ile anılan ve son olarak Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyordu.

    Lucas Biglia'nın Milan'a gitmesinin ardından orta sahasına katkı yapmak isteyen 'lu yöneticiler Leiva'ya teklifini sundu ve tecrübeli futbolcu resmi sözleşmeye imza atmak için İtalya'ya geldi.

    30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı ve 3 asistlik performansa imza attı.

    Leiva, Liverpool kariyerinde 346 maça çıktı ve 7 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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