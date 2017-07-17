Cengiz Ünder imzayı attı
Cengiz Ünder resmen Roma'da...
Türk futbolunun parlayan yeteneği, dün İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma, bu transfer için Medipol Başakşehirspor'a 13.4 milyon euro ödeyecek. Cengiz "Benim için çok önemli bir deneyim olacak. Henüz genç bir futbolcuyum. Roma ile Şampiyonlar Ligi oynayacağım için çok heyecanlıyım. Burada fiziksel olarak da kendimi geliştireceğim" ifadelerini kullandı. Takımın sportif direktörü Monchi ise "Cengiz teknik açıdan büyük yeteneklere sahip. Yeni çevresine hızlı uyum sağlayacaktır. Kalitesi ve yeteneğiyle bize önemli katkısı olacak" dedi. Cengiz, İtalyan devinde 17 numaralı formayı taşıyacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Cengiz Ünder imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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