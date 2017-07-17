 Cengiz Ünder imzayı attı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    imzayı attı

    Cengiz Ünder imzayı attı

    resmen 'da...

    Türk futbolunun parlayan yeteneği, dün İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma, bu transfer için Medipol Başakşehirspor'a 13.4 milyon euro ödeyecek. Cengiz "Benim için çok önemli bir deneyim olacak. Henüz genç bir futbolcuyum. ile Şampiyonlar Ligi oynayacağım için çok heyecanlıyım. Burada fiziksel olarak da kendimi geliştireceğim" ifadelerini kullandı. Takımın sportif direktörü Monchi ise "Cengiz teknik açıdan büyük yeteneklere sahip. Yeni çevresine hızlı uyum sağlayacaktır. Kalitesi ve yeteneğiyle bize önemli katkısı olacak" dedi. Cengiz, İtalyan devinde 17 numaralı formayı taşıyacak.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:11
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