"Bonucci, Dani Alves'in boğazına sarıldı"
Son Serie A şampiyonu Juventus hakkında şok bir detay açığa çıktı.
Siyah beyazlı defans hattının en önemli oyuncularından Leonardo Bonucci ve Dani Alves'in takımdan ayrılmasının ardından, Juventus'un golcüsü Mario Mandzukic, iki oyuncunun satılmasının nedenini medya ile paylaştı.
İki eski takım arkadaşının da Juventus'tan ayrılmasının sebebini anlatan Hırvat golcü; "Leo ve Dani her zaman tartışan futbolculardı. Final günün de ise en büyük kavga yaşandı. Dani maç önü ritüellerinden olan Radio Prty Gloove'u açtı ve biz de her zamanki gibi değiştirmesini isitedik. Sesi arttırarak dinlemeye devam etti. Kulakları sağır edecek bir gürültü eşliğinde dans etti. Aptal gibi davranıyordu ve kendisini umursamamayı seçtik ancak Bonucci bizim gibi yapmadı"
Bonucci ve Alves arasında yaşanan tansiyonun çok arttığını söyleyen Mandzukic futbolcu sözlerine şöyle devam etti; "Bonucci, Dani Alves'e üç saniye içinde müziği kapatmazsa bacaklarını kıracağım dedi. Dani Alves'in finali kaybetmesi durumunda bile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı ancak Bonucci'nin bir tane bile yoktu! Leo daha da ileri gitti ve Dani'nin boğazını sıkarak ona yumruk atacağını söyledi. Olayı durduran ise Max Allegri oldu".
Hırvat golcü Mandzukic sözlerini, Leonardo Bonucci ve Dani Alves'in satışının ardından çok daha huzurlu bir Juventus olacağına vurgu yaparak bitirdi.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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