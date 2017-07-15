"Bonucci, Dani Alves'in boğazına sarıldı"

Siyah beyazlı defans hattının en önemli oyuncularından Leonardo Bonucci ve Dani Alves'in takımdan ayrılmasının ardından, Juventus'un golcüsü Mario Mandzukic, iki oyuncunun satılmasının nedenini medya ile paylaştı.

İki eski takım arkadaşının da Juventus'tan ayrılmasının sebebini anlatan Hırvat golcü; "Leo ve Dani her zaman tartışan futbolculardı. Final günün de ise en büyük kavga yaşandı. Dani maç önü ritüellerinden olan Radio Prty Gloove'u açtı ve biz de her zamanki gibi değiştirmesini isitedik. Sesi arttırarak dinlemeye devam etti. Kulakları sağır edecek bir gürültü eşliğinde dans etti. Aptal gibi davranıyordu ve kendisini umursamamayı seçtik ancak Bonucci bizim gibi yapmadı"

Bonucci ve Alves arasında yaşanan tansiyonun çok arttığını söyleyen Mandzukic futbolcu sözlerine şöyle devam etti; "Bonucci, Dani Alves'e üç saniye içinde müziği kapatmazsa bacaklarını kıracağım dedi. Dani Alves'in finali kaybetmesi durumunda bile üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı ancak Bonucci'nin bir tane bile yoktu! Leo daha da ileri gitti ve Dani'nin boğazını sıkarak ona yumruk atacağını söyledi. Olayı durduran ise Max Allegri oldu".

Hırvat golcü Mandzukic sözlerini, Leonardo Bonucci ve Dani Alves'in satışının ardından çok daha huzurlu bir Juventus olacağına vurgu yaparak bitirdi.