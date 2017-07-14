 Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Di Francesco'dan yorumu

    Di Francesco'dan Cengiz Ünder yorumu

    Teknik Direktörü , transfer ettikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, transfer etmek üzere oldukları 20 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'in takıma en iyi şekilde uyum sağlamasını umduğunu söyledi.

    Di Francesco, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ülkenin kuzeyindeki Pinzolo kasabasında dün akşam düzenlenen taraftarla buluşma organizasyonunda soruları yanıtladı.

    İtalyan temsilcisinin İstanbul Başakşehir'den transfer etmek üzere olduğu ve bugün 'da sağlık kontrollerinden geçireceği Cengiz'in sorulduğu Di Francesco, "İlginç bir oyuncu. Geçmişte Türk oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamasının kolay olmadığını biliyoruz ama o umarım en iyi şekilde uyum sağlar. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız. Önemli niteliklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim." yanıtını verdi.

    Eusebio Di Francesco, yıldız oyuncu konusunda da arayış içinde olduklarını belirterek, böyle bir transfer yapmaları gerektiğini ifade etti.

    Roma'da forma giyen son Türk oyuncu Salih Uçan olmuştu. Salih, Fenerbahçe'den 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları için kiralanmıştı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:38
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