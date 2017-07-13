Cengiz Ünder Roma'da
Roma, Cengiz Ünder'in transferini uçak biletiyle açıkladı.
Geçtiğimiz gün Cengiz Ünder, başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.
Yolculuk yarın
Başakşehir'den İtalyan ekip Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın 17.15 uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek.
Bonservisi 13 milyon Euro
Roma, Cengiz için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldız ise 5 yıl sözleşme imzalayacağı İtalyan devinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak..
İmza doğum gününde
Cengiz'in 14 Temmuz Cuma günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.
Başkan Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:25
-
Arda Turan forma tanıtımına katıldı
Toplam 3
Yorum
sami hani ingiliz kulupleri kesenin agzini acmisti, hani cinliler 100 milyon euroyu gozden cikarmisti, kendini pazarlamak istedi ama kimse yemed
-
Galatasaray’a dev sponsor
Toplam 21
Yorum
kartal Avrupa kupaları derken ?
-
Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 25
Yorum
MALİ AY GÜN DOĞMUŞUZ ADAM BEŞİTAŞKA GELİRSE EMİNİM BÜYÜK İŞLER YAPACAKTIR . YE YE YE FENERBAHÇE GALATASARAY ....................................
Cengiz Ünder Roma'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.