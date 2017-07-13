 Cengiz Ünder Roma'da – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Roma'da

    Cengiz Ünder Roma'da

    Roma, 'in transferini uçak biletiyle açıkladı.

    İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma, Medipol Başakşehir'in genç yeteneği 'in transferini ilginç bir şekilde açıkladı. Roma Twitter adresinde yaptığı paylaşımda, Cengiz Ünder'in İtalya'ya uçuran bileti paylaştı. Büyütecin olduğu noktada 'Ünder' yazısı dikkat çekti.

    Geçtiğimiz gün Cengiz Ünder, başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.



    Yolculuk yarın
    Başakşehir'den İtalyan ekip Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın 17.15 uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan Roma'ya gidecek.

    Bonservisi 13 milyon Euro
    Roma, Cengiz için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldız ise 5 yıl sözleşme imzalayacağı İtalyan devinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak..

    İmza doğum gününde
    Cengiz'in 14 Temmuz Cuma günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.

    Başkan Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:25
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