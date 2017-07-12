 Juventus Costa transferini bitirdi! – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Juventus Costa transferini bitirdi!

    Juventus Costa transferini bitirdi!

    Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı gelecek sezondan itibaren Juventus'ta forma giyecek.

    İtalyan devi Juventus flaş bir transfere imza attı. Torino ekibi 'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Juve bu transfer için Bayern Münih'e yıllık 6 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Juventus Costa'yı transfer etmek isterse Alman kulübüne 40 milyon euro ödemesi gerekecek.

    Douglas Costa de Souza geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol, 7 asist kaydetti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 kez Brezilya A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:48
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