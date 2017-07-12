Juventus Costa transferini bitirdi!
Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı Douglas Costa gelecek sezondan itibaren Juventus'ta forma giyecek.
İtalyan devi Juventus flaş bir transfere imza attı. Torino ekibi Douglas Costa'yı 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Juve bu transfer için Bayern Münih'e yıllık 6 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Juventus Costa'yı transfer etmek isterse Alman kulübüne 40 milyon euro ödemesi gerekecek.
Douglas Costa de Souza geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol, 7 asist kaydetti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 kez Brezilya A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi.
Douglas Costa de Souza geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 34 maça çıkarken 6 gol, 7 asist kaydetti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 kez Brezilya A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:48
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