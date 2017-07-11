Juve'nin Emre aşkı
Çizme ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Liverpool’un yıldız isminden vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, Emre Can için İngiliz kulübüne 40 milyon euro’luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Serie A Juventus'un gündeminden düşmüyor. İtalyan ekibi, uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı 23 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorluyor. Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan İtalyanlar, bu kez reddedilmeyecek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun 3 sezondur formasını giydiği Liverpool'un kapısını çalacak olan Juventus, tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerecek. İtalyan Gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un Emre Can'da ısrarcı olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin bonservisine ödenecek paranın yanı sıra genç futbolcuya da senelik 6 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un takımda kalmasını istediği Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 40 resmi maçta 5 gol attı, 2 de asist yaptı.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un takımda kalmasını istediği Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 40 resmi maçta 5 gol attı, 2 de asist yaptı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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