Donnarumma, Milan'da kaldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.

Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.