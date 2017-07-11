 Donnarumma, Milan'da kaldı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Donnarumma, 'da kaldı

    Donnarumma, Milan'da kaldı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi , genç kalecisi ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.

    Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:10
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