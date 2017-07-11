Donnarumma, Milan'da kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, genç kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Milan'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.
Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:10
-
''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
-
Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
Donnarumma, Milan'da kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.