Juventus flaş bir transfere imza atıyor
Alman devi Bayern Münih Brezilyalı futbolcusu Douglas Costa'nın Juventus'a transfer olacağını açıkladı.
İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus kadrosunu Costa ile güçlendiriyor. Konuyla ilgili Münih ekibinden Karl Heinz Rummenigge, ''Kesin bir anlaşma yok ama Juventus ile görüşmelerimiz sona yaklaştı'' şeklinde konuştu.
Torino ekibinin bu transfer için Bayern Münih'e 40 milyon euro ödemesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Douglas Costa de Souza fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 kez brezilya A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:19
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 1
Yorum
Bence Vermeyin bence Sonra Bize Tehlike Oliyorlar gol yapiyorlar Süper lig takimlara Kiralik futbolcu vermeyin adamlar bes para vermiyor bence
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 12
Yorum
xxxx zorla mı alacaksın
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Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 23
Yorum
FUTBOL USA EVAH EYVAH DURSUN VE MENAJERLER PARA YAPAMADI , 2. OTELI DIKICEKTI YAKINDA . NEYSE DAHA 2 AYIN VAR ZATEN IYI CARPTINIZ GS'YI.
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