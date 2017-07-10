Juventus flaş bir transfere imza atıyor

İtalya Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus kadrosunu Costa ile güçlendiriyor. Konuyla ilgili Münih ekibinden Karl Heinz Rummenigge, ''Kesin bir anlaşma yok ama Juventus ile görüşmelerimiz sona yaklaştı'' şeklinde konuştu.



Torino ekibinin bu transfer için Bayern Münih'e 40 milyon euro ödemesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen Douglas Costa de Souza fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 21 kez brezilya A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı.