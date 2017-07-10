 Cassano'nun yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'nun yeni takımı belli oldu

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    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona, golcü oyuncu Antonio 'yu kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen , İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı. Cassano, son olarak görev aldığı Sampdoria'dan geçen sezonun ortasında ayrılmıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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