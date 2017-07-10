Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki Cassano ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı. Cassano, son olarak görev aldığı Sampdoria'dan geçen sezonun ortasında ayrılmıştı.