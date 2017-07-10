Cassano'nun yeni takımı belli oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona, golcü oyuncu Antonio Cassano'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki Cassano ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı. Cassano, son olarak görev aldığı Sampdoria'dan geçen sezonun ortasında ayrılmıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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