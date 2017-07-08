 Milan servet harcadı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Milan servet harcadı

    Milan servet harcadı
    Milli yıldız dahil transfer döneminde 7 ismi kadrosuna katan dünya devi Milan, kasasından 149 milyon euro çıkarttı. Tercihi genç oyunculardan yana kullanan ve en fazla 26 yaşındaki oyuncuları tercih eden kırmızı-siyahlılar, Hakan için 20 milyon euro öderken, en pahalı transferini ise Porto'dan Andre Silva'yı (38 milyon euro) alarak yaptı. Milan'ın diğer yenileri ise Kessie, Conti, Musacchio, Rodriguez ve Borini oldu.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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