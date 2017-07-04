Sezonun bombasını İnter patlatacak

Mazisini arayan İnter, yeni sezon öncesi düğmeye bastı. Çizme ekibinin, PSG'nin yıldızı Angel di Maria için harekete geçtiği iddia edildi. İtalya basınında çıkan haberlerde İnter'in Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği yazıldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2014'te Real Madrid'den Manchester United'a 75 milyon, Ada'dan da PSG'ye 63 milyon euro'ya transfer olmuştu.