 Hakan imzayı attı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Hakan imzayı attı

    Hakan imzayı attı

    , dün resmen 'lı oldu.

    23 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya Serie A ekiplerinden ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini 2021'e kadar Milano ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Hakan için bonuslarla birlikte 24 milyon euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi. Hakan, kısa süre önce Çinliler tarafından satın alınan Milan'ın bu sezonki altıncı transferi oldu. Yıldız oyuncu, 41 milyon euro'ya Barça'ya giden Arda'dan sonra en pahalı ikinci Türk futbolcu unvanını da eline geçirdi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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