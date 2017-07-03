 Hakan Milan’da! – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Hakan ’da!

    Hakan Milan’da!

    Milano’ya giden 23 yaşındaki orta saha 2.5 milyon euro’dan 4 yıllık imza atacak. “Hoş geldin ” diye flaş transfer açıklanırken, B.Leverkusen’le 23 milyon euro’ya anlaşıldığı öğrenildi.

    A Milli Takımımız'ın yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu, Çinli hissedarlar tarafından satın alınıp büyük bir yatırım yapılan İtalyan devi Milan'a bugün transfer oluyor. Kırmızı-siyahlılar, Çalhanoğlu'nu dün Milano'ya getirdi. 23 yaşındaki maestro bugün sağlık kontrolleri sonrası 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşmenin altına imzayı atacak. Genç futbolcu yaptığı kısa açıklamada, "'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

    KAPSAMLI MUAYENE
    Milan, Trabzonspor'la yaptığı kontrata uymadığı için CAS'tan 4 ay men cezası alan ve cezası haziranda biten milli futbolcumuzu, 4 ay sahalardan uzak kaldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına kapsamlı bir sağlık kont-rolünden geçirecek. Milan da resmi sitesinden "Hoş geldin Hakan Çalhanoğlu" diye transferi duyururken, Leverkusen'le yaklaşık 23 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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