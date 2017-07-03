Hakan Milan’da!
Milano’ya giden 23 yaşındaki orta saha 2.5 milyon euro’dan 4 yıllık imza atacak. “Hoş geldin Hakan Çalhanoğlu” diye flaş transfer açıklanırken, B.Leverkusen’le 23 milyon euro’ya anlaşıldığı öğrenildi.
KAPSAMLI MUAYENE
Milan, Trabzonspor'la yaptığı kontrata uymadığı için CAS'tan 4 ay men cezası alan ve cezası haziranda biten milli futbolcumuzu, 4 ay sahalardan uzak kaldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına kapsamlı bir sağlık kont-rolünden geçirecek. Milan da resmi sitesinden "Hoş geldin Hakan Çalhanoğlu" diye transferi duyururken, Leverkusen'le yaklaşık 23 milyon euro bonservis ödeneceği öğrenildi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:49
-
Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
-
Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
-
Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Hakan Milan’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.