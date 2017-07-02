Hakan Çalhanoğlu adım adım Milan’a
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan ile görüşmek üzere Milano’ya gitti.
İtalyan Rainews24 kanalı da spor bülteninde Milan'ın, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için takımı Bayer Leverkusen ile yaklaşık 23 milyon avro karşılığında anlaştığını ve yıldız futbolcunun, yarın Milano'da sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.
Kısa süre önce Çinli hissedarlar tarafından satın alınan Milan, Avrupa'da yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri durumda. Kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:21
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Konoplyanka Galatasaray hayranı
Toplam 26
Yorum
imbula olacaksa olur imbula alınacaksa daha iyi olur.imbula olmazsa konoployonka olabilir.
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 17
Yorum
ali bütün hocaları gönderdi. tudor' la da problemli. hala bu adama kalsın diyorlar
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"Yeni isimler katılabilir"
Toplam 3
Yorum
hasan tekin anca çene icraat yok
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