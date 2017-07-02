 Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da

    Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da

    İtalyan devi AC Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferini konusunda Bayer Leverkusen'le her konuda anlaştı. Çizme ekibinin 24 milyon Euro'ya renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro kazanacak.

    Sözleşme imzalamak içn Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu rtık resmen Milan'da.

    Bir süredir AC Milan'ın gündeminde olan 23 yaşındaki milli yıldızın transferinde artık sona gelindi. Hakan Çalhanoğlu, 24 milyon € bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olurken milli futbolcuya yıllık 2,5 milyon € ödeyecek.



    Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.



    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:48
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