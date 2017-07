Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da

Sözleşme imzalamak içn Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu rtık resmen Milan'da.

Bir süredir AC Milan'ın gündeminde olan 23 yaşındaki milli yıldızın transferinde artık sona gelindi. Hakan Çalhanoğlu, 24 milyon € bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olurken milli futbolcuya yıllık 2,5 milyon € ödeyecek.







Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

Welcome to Milan, @hakanc10! ???

Check out the pics from his arrival at the airport ????

Next stop: Milanello at 5PM! ?? pic.twitter.com/pNnL9Tc6HO