Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da
İtalyan devi AC Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferini konusunda Bayer Leverkusen'le her konuda anlaştı. Çizme ekibinin 24 milyon Euro'ya renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro kazanacak.
Sözleşme imzalamak içn Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu rtık resmen Milan'da.
Bir süredir AC Milan'ın gündeminde olan 23 yaşındaki milli yıldızın transferinde artık sona gelindi. Hakan Çalhanoğlu, 24 milyon € bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olurken milli futbolcuya yıllık 2,5 milyon € ödeyecek.
Hakan Çalhanoğlu'nun Milano'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
Welcome to Milan, @hakanc10! ???— AC Milan (@acmilan) 2 Temmuz 2017
Check out the pics from his arrival at the airport ????
Next stop: Milanello at 5PM! ?? pic.twitter.com/pNnL9Tc6HO
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:48
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Sneijder'in yerine Honda
Toplam 11
Yorum
konya Belhande var iste 10numara.... kanatlarda Sinan Rodriges Yasin..iyi bir defansif orta saha oyuncu lazim.ve bir sag bek,Sabri geri dönmes
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Kocaman drone kullanacak!
Toplam 6
Yorum
Sol_GS Örth !!?!! :-))))
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Kolarov Beşiktaş'ta!
Toplam 21
Yorum
eda bence sesizliğin arkasındaki bombaları bekleyin derim bjk bu tam isabet tarnsferler gelecektir dönenlerle kadro şişti başkan işini bilir
Hakan Çalhanoğlu, AC Milan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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