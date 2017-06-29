İtalyan ekibi ile Brezilyalı yıldız karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Juventus resmi hesabından Dani Alves'e teşekkür ederken, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Bütün Juventus taraftarlarına ve takım arkadaşlarıma geçirdiğim bir sene için teşekkür ederim. Juventus taraftarları, eğer onları gücendirdiğimi düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" diye yazdı.

Guardiola'nın yanına gidiyor

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Alves'in adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.