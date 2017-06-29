 Dani Alves Juventus'a veda etti – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Juventus'a veda etti

    <a href="/index/dani-alves?id=46433d0d-435d-4081-a09c-6a9d7645fb9e" class="" rel="tag">Dani Alves</a> Juventus'a veda etti

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybeden Juventus, geçen sezon Barcelona'dan kadrosuna kattığı 'le 1 sezon süren birlikteliğin ardından yolları ayırdı.

    İtalyan ekibi ile Brezilyalı yıldız karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Juventus resmi hesabından 'e teşekkür ederken, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Bütün Juventus taraftarlarına ve takım arkadaşlarıma geçirdiğim bir sene için teşekkür ederim. Juventus taraftarları, eğer onları gücendirdiğimi düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" diye yazdı.

    Guardiola'nın yanına gidiyor
    İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Alves'in adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:34
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