Dani Alves Juventus'a veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybeden Juventus, geçen sezon Barcelona'dan kadrosuna kattığı Dani Alves'le 1 sezon süren birlikteliğin ardından yolları ayırdı.
İtalyan ekibi ile Brezilyalı yıldız karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Juventus resmi hesabından Dani Alves'e teşekkür ederken, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Bütün Juventus taraftarlarına ve takım arkadaşlarıma geçirdiğim bir sene için teşekkür ederim. Juventus taraftarları, eğer onları gücendirdiğimi düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" diye yazdı.
Guardiola'nın yanına gidiyor
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Alves'in adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:34
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Valbeuna imzayı attı
Toplam 8
Yorum
:D kesin gs li kendi tarasferlerin aklınca övmeye çalışıyor :D
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Chris Paul'a karşılık bir takım
Toplam 3
Yorum
bence durant tarzı bırı olsa daha faydalı olur b ıkısının yanına
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 38
Yorum
alex ondan karalamak için çırpınıyorlar. spor programlarını izle hep çamur atıyor rakip takım yorumcuları.
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