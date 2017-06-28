Roma, Rick Karsdorp'u transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Feyenoord'un Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'u transfer etti.
Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı. Roma, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Karsdorp'un bonservisi için Feyenoord'a 14 milyon avro ödedi. Açıklamada, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak Roma'nın 5 milyon avroluk bir ödeme daha yapabileceği de belirtildi.
Karsdorp, geçen sezon, lig şampiyonluğu sevinci yaşadığı Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol, 7 asist üretti.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 13
Yorum
bgomis abartıldığını düşünüyorum bu transferin ve transfer şartlarının, umarım yanılırım.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 27
Yorum
Kontra TS ekiciden ettiği zararı OLCAY'dan çıkardı. Ekici de kendisine yakışan kulübe gitti. Mutluluklar size...
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 21
Yorum
marseille Gomis cok ama cok agir kosamiyo cok savas a
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