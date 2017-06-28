 Roma, Rick Karsdorp'u transfer etti – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    , 'u transfer etti

    Roma, Rick Karsdorp'u transfer etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Feyenoord'un Hollandalı sağ beki 'u transfer etti.

    'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı. Roma, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Karsdorp'un bonservisi için Feyenoord'a 14 milyon avro ödedi. Açıklamada, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak Roma'nın 5 milyon avroluk bir ödeme daha yapabileceği de belirtildi.

    Karsdorp, geçen sezon, lig şampiyonluğu sevinci yaşadığı Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol, 7 asist üretti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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