Roma, Rick Karsdorp'u transfer etti

Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı. Roma, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Karsdorp'un bonservisi için Feyenoord'a 14 milyon avro ödedi. Açıklamada, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak Roma'nın 5 milyon avroluk bir ödeme daha yapabileceği de belirtildi.

Karsdorp, geçen sezon, lig şampiyonluğu sevinci yaşadığı Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol, 7 asist üretti.