 Hakan Milan'da! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Hakan 'da!

    Hakan Milan'da!

    , gurbetçi yıldızın takımı Bayer Leverkusen ile her konuda anlaştı. Hakan’ın menajeri tarafından da doğrulanan transfer, 20-30 milyon euro arasında bir rakama sonlanacak.

    Milli futbolcu , dünya devine transfer oluyor. Alman Funke Sport ve Sky Sport Italia'ya göre 'ın Hakan'ın transferi için kulübü Bayer Leverkusen'le anlaştığı bildirildi. Bu transferin 20 ila 30 milyon euro arası bir ücrete biteceği kaydedildi. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş da bu transfer görüşmesini doğrulayarak "Evet, bir temas var. Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Görüşmeler sürerken daha fazla açıklama yapmak istemiyorum" dedi.

    Son gelen haberlere göre tarafların bu hafta içinde resmi imzaları atacağı ve orta saha oyuncusunun kariyerine gelecek sezondan itibaren Serie A'da devam edeceği bildirildi.

    4 AYLIK CEZASI BİTTİ
    2014'ten bu yana Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 17 yaşındayken babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen Hakan Çalhanoğlu, profesyonel sözleşmesini Hamburg'la imzaladığı için milli futbolcu Şubat ayının başında FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı.

    Cezası sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    ÇİN ELİ DEĞDİ!
    Çinlilerin satın aldığı Milan, daha önce Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Musacchio ve Andre Silva'yı renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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