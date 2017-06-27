Hakan Milan'da!
Milan, gurbetçi yıldızın takımı Bayer Leverkusen ile her konuda anlaştı. Hakan’ın menajeri tarafından da doğrulanan transfer, 20-30 milyon euro arasında bir rakama sonlanacak.
Son gelen haberlere göre tarafların bu hafta içinde resmi imzaları atacağı ve orta saha oyuncusunun kariyerine gelecek sezondan itibaren Serie A'da devam edeceği bildirildi.
4 AYLIK CEZASI BİTTİ
2014'ten bu yana Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. 17 yaşındayken babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a imza atmasına rağmen Hakan Çalhanoğlu, profesyonel sözleşmesini Hamburg'la imzaladığı için milli futbolcu Şubat ayının başında FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı.
Cezası sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÇİN ELİ DEĞDİ!
Çinlilerin satın aldığı Milan, daha önce Ricardo Rodriguez, Franck Kessie, Musacchio ve Andre Silva'yı renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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