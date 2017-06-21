 Pogba transferine soruşturma! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Pogba transferine soruşturma!

    Pogba transferine soruşturma!

    FIFA, Juventus'tan Manchester United'a 2016-17 sezonu başında rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İtalya temsilcisi hakkında soruşturma başlattı.

    FIFA tarafından yapılan açıklamada, Manchester United'ın 105 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Fransız futbolcunun transferinde uygunsuzluk yapıldığı iddiasıyla Juventus hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Pogba'yı kadrosuna katan Manchester United hakkında soruşturmaya gerek görülmediği de belirtildi.

    O dönem basında yer alan haberlerde, Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın iki kulüpten ve futbolcudan transfer sırasında pay aldığı ve bu miktarın 50 milyon avroyu bulduğu iddia edilmişti.

    FIFA, üçüncü kişilerin, oyuncuların bonservis bedelinden pay almasını 2015'te getirdiği kuralla yasaklamıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:34
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