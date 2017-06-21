Pogba transferine soruşturma!
FIFA, Juventus'tan Manchester United'a 2016-17 sezonu başında rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İtalya temsilcisi hakkında soruşturma başlattı.
Açıklamada, Pogba'yı kadrosuna katan Manchester United hakkında soruşturmaya gerek görülmediği de belirtildi.
O dönem basında yer alan haberlerde, Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın iki kulüpten ve futbolcudan transfer sırasında pay aldığı ve bu miktarın 50 milyon avroyu bulduğu iddia edilmişti.
FIFA, üçüncü kişilerin, oyuncuların bonservis bedelinden pay almasını 2015'te getirdiği kuralla yasaklamıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
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Karius iddiası
Toplam 1
Yorum
bekliyor trftr şu volkan demirelden hayırlısı ile bir kurtulak..iyi bir kaleci getirilsin.
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Son iki sezon rezillik
Toplam 9
Yorum
GS LI ÖZGÜR SANIRIM GALATASARAYLI DEGİLSİN AMA RAKİP TARAFTARI DA OLSAN VİCDANLI OL ÜLKE FUTBOLUNA KATKI YAPIYOR GALATASARAY TDORLA SÜRTLEN Dİ
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Sneijder, Cimbom’a aşık
Toplam 16
Yorum
özgür 6 mil.euro ya yakın alıyor olmasın verin 2 mil.euro aşık kaşık mı belli olsun gs da 1 mil euro dan fazla eden oyuncu yok 1-2 kişi hariç
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