 İtalya karıştı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    İtalya karıştı

    İtalya karıştı
    ile 18 yaşındaki kalecisi arasındaki kriz büyüyor. İtalyan file bekçisi, 2018'de bitecek sözleşmesini yenilemezken, menajeri Mino Raiola, ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Adı R.Madrid ve M.United gibi devlerle anılan Donnarumma'nın kararının parayla alakalı olmadığını belirten Raiola, "Ailesi ve kendisi ölümle tehdit edildi. Bir oyuncuyu tehditle takımda tutumazsınız" diye konuştu.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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