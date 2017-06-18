 Buffon’un yerine Donnarumma – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’un yerine

    <a href="/index/buffon?id=b4ce570b-c3e4-40c8-9f4d-f9a3f4052642" class="" rel="tag">Buffon</a>’un yerine <a href="/index/donnarumma?id=7b08c9be-1b6b-4efa-abc3-b46697e14d53" class="" rel="tag">Donnarumma</a>
    , efsane kalecisi Buffon'un gelecek sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamasının ardından 'dan ayrılacağını bildiren 18 yaşındaki file bekçisi Donnarumma ile ilgilenmeye başladı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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