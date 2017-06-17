 Parma, Serie B'ye yükseldi – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    , 'ye yükseldi

    Parma, Serie B'ye yükseldi

    İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden , İkinci Futbol Ligi'ne () yükseldi.

    Avrupa futbolunda 1990'lı yıllarda adından söz ettiren ve o dönemde UEFA Kupası (1995, 1999), Avrupa Kupa Galipleri Kupası (1993), UEFA Süper Kupa (1993), İtalya Kupası (1992, 1999, 2002) ve İtalya Süper Kupası (1999) şampiyonlukları yaşayan , 'nin bir alt ligi konumundaki Lega Pro'nun play-off finalinde Alessandria ile karşılaştı.

    Parma, Alessandria'yı 2-0 mağlup ederek 2017-2018'de Serie B'de mücadele etme hakkı kazandı.

    Eski teknik direktörü Nevio Scala'nın başkanlığını yaptığı Parma, yaşadığı maddi kriz nedeniyle 2015 Haziran'da iflasını açıklamıştı.

    İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) 2014-2015'te veda eden Parma, ertesi sezon İtalya Dördüncü Futbol Ligi'nde (Serie D) yer aldı. Sarı-mavililer, bu sezon ise 3. Lig'de (Lega Pro) mücadele vermişti.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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