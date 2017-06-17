Parma, Serie B'ye yükseldi

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Parma, İkinci Futbol Ligi'ne (Serie B) yükseldi.
Avrupa futbolunda 1990'lı yıllarda adından söz ettiren ve o dönemde UEFA Kupası (1995, 1999), Avrupa Kupa Galipleri Kupası (1993), UEFA Süper Kupa (1993), İtalya Kupası (1992, 1999, 2002) ve İtalya Süper Kupası (1999) şampiyonlukları yaşayan Parma, Serie B'nin bir alt ligi konumundaki Lega Pro'nun play-off finalinde Alessandria ile karşılaştı.
Parma, Alessandria'yı 2-0 mağlup ederek 2017-2018'de Serie B'de mücadele etme hakkı kazandı.
Eski teknik direktörü Nevio Scala'nın başkanlığını yaptığı Parma, yaşadığı maddi kriz nedeniyle 2015 Haziran'da iflasını açıklamıştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) 2014-2015'te veda eden Parma, ertesi sezon İtalya Dördüncü Futbol Ligi'nde (Serie D) yer aldı. Sarı-mavililer, bu sezon ise 3. Lig'de (Lega Pro) mücadele vermişti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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