 Milan'ın teklifine olumsuz yanıt – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Milan'ın teklifine olumsuz yanıt

    Milan'ın teklifine olumsuz yanıt

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın kalesini koruyan 18 yaşındaki Gianluigi , takımıyla sözleşme yenilememe kararı aldı.

    Milan Kulübünden yapılan açıklamada, yüksek seviyede ücret teklif edilmesine rağmen 'nın takımla devam etmek istemediği bildirildi.

    İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına devam edeceğini kaydeden yönetici Marco Fassone, "Konuyu kapatıp takıma yeni takviyeler yapacağız." ifadesini kullandı.

    Milan'la sözleşmesi 2017-2018 sezonu sonunda bitecek İtalyan milli file bekçisiyle Manchester United, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ilgilendiği öne sürülüyor.

    2015'ten beri Milan'ın A takımında şans bulan Donnarumma, forma giydiği 72 maçın 23'ünde kalesini gole kapattı.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:28
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