Milan'ın teklifine olumsuz yanıt
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın kalesini koruyan 18 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, takımıyla sözleşme yenilememe kararı aldı.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, yüksek seviyede ücret teklif edilmesine rağmen Donnarumma'nın takımla devam etmek istemediği bildirildi.
İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına devam edeceğini kaydeden yönetici Marco Fassone, "Konuyu kapatıp takıma yeni takviyeler yapacağız." ifadesini kullandı.
Milan'la sözleşmesi 2017-2018 sezonu sonunda bitecek İtalyan milli file bekçisiyle Manchester United, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin ilgilendiği öne sürülüyor.
2015'ten beri Milan'ın A takımında şans bulan Donnarumma, forma giydiği 72 maçın 23'ünde kalesini gole kapattı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:28
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 68
Yorum
Kim bunlar? Bu renkliler ne küstah ukala tipler. Şu şımarıklığa bakın. Bjk korkusundan da bir birinize destek olmaya devam. Ezeceğiz sizi pabucumun büy
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Şampiyon babalar!
Toplam 3
Yorum
güzel kıyafetler Yakışıklı adamlar ve güzel kıyafetler yakışmış
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 21
Yorum
galatasaray iyice batıyoruz
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