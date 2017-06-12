 Portekizli golcü 40 milyon euro'ya imzaladı – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Portekizli golcü 40 milyon euro'ya imzaladı

    Portekizli golcü 40 milyon euro'ya imzaladı

    İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Milan, transferde atağa kalktı.

    Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti 'yı 40 milyon euro karşılığında kattı.

    Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Silva'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve öğleden sonra kendisini 5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan anlaşmaya imza attığı belirtildi.

    Andre Silva, geride kalan sezon Porto formasıyla 44 maçta 21 gol atmıştı.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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