Portekizli golcü 40 milyon euro'ya imzaladı
İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Milan, transferde atağa kalktı.
Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 40 milyon euro karşılığında kattı.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Silva'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve öğleden sonra kendisini 5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan anlaşmaya imza attığı belirtildi.
Andre Silva, geride kalan sezon Porto formasıyla 44 maçta 21 gol atmıştı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:34
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerbahçenin sponsoru olan hello kitty formaları bu yıl satışa çıkacak mı ? valbuena da iyi duracağını düşünüyorum...
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Fikret Orman taraftara seslendi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ fakir edebiyatı değil bu ne zorluklar çektiğimizin belgesi de siz anlamazsınız para var sizde huzur yok parke seviciler sizi....
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
65karabela kaliteli futbolcu FENERBAHÇEME hayırlı olsun
Portekizli golcü 40 milyon euro'ya imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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