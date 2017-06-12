Milan transferde atağa kalktı
İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Milan, transferde atağa kalktı.
Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Portekizli forvet sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Milano'ya geldi. Milan, Andre Silva ile 5 senelik bir sözleşme yapmayı planladığı İtalyan basınında yer aldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:24
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Önce tatil sonra imza
Toplam 4
Yorum
MESELE MESELE TARAFTARA İNAT EDERCESİNE KALECİ SORUNUNU ÇÖZMEYEN YÖNETİM..STATLAR BOŞ DİYE BAĞIRMASIN. KENDİ YANLIŞINA BAKSIN.
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Maicon için yeni hamle
Toplam 7
Yorum
gsli galatasaray bu yazılan adı gecen futbolcuların maalesef hiçbirini alamayacal amaç sadece taraftarı kandırmak
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Milli yıldıza şok gözaltı!
Toplam 3
Yorum
Baron Sen git asker olmaktan kac milli formayla mac yap bu ne perhiz bu ne lahana tursusu vatani gorevden kacana hngi zihni acik forma verir
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