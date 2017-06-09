Yeni teknik adam ezeli rakipten!

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, A takım teknik direktörlüğüne Luciano Spalletti'yi getirdiğini memnuniyetle bildirir." ifadesi kullanıldı.

Inter ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İtalyan teknik adamın çarşamba günü basına tanıtılacağı ve takımla ilk idmanına 3 Temmuz'da çıkacağı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Spalletti'nin sezon başına 4 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

Öte yandan deneyimli teknik adam ile Roma'da görev yapan sportif direktör Walter Sabatini de daha önce Inter ile anlaşmıştı.

Ligde 2016-2017'yi 62 puanla 7. sırada tamamlayan Inter'in, bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için iddialı bir kadro kurmak istediği ifade edildi. Son olarak Roma'yı çalıştıran Spalletti, geçen sezon başkent ekibi ile Serie A'yı 2. sırada tamamlamıştı.