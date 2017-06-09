Ricardo Rodriguez Milan'a imza attı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, İsviçreli savunma oyuncusu Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan ve yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Milano temsilcisi, Mateo Musacchio'nun ardından ikinci transferi de savunmaya yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen Rodriguez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İtalya basını, Milan'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladığı 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Wolfsburg'a yaklaşık 18 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.
Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan Rodriguez, Ocak 2012'de itibaren 4,5 sezon Wolfsburg forması giydi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:57
-
Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
-
Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
-
Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Ricardo Rodriguez Milan'a imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.