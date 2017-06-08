Ricardo Rodriguez Milan'a imza attı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, İsviçreli savunma oyuncusu Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan ve yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Milano temsilcisi, Mateo Musacchio'nun ardından ikinci transferi de savunmaya yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen Rodriguez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İtalya basını, Milan'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladığı 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Wolfsburg'a yaklaşık 18 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.
Kariyerine ülkesinin Zürih takımında başlayan Rodriguez, Ocak 2012'de itibaren 4,5 sezon Wolfsburg forması giydi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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"Terim sözünü tutmadı"
Toplam 11
Yorum
kimsin? Yahu sen kimsin sana söz verecek hoca veya koskoca fed. başkanı nerede görüyorsan artık kendini
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F.Bahçe, Beşiktaş’a 10 maçtır kaybetmiyor
Toplam 24
Yorum
KTÜ FB FANS FB FUTBOLDAN İBARET DEĞİLDİR. SPOR KLÜBÜDÜR. FİKO ANLAYAMAZ. FUTBOLDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUMUZUN ALTINDA EZİLDİ.
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 100
Yorum
BJKkk Sen veya ailende hiç köylü yokmu? İşte aramızdaki fark bu, bu kafayla siz devam edin bakalım.
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