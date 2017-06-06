İnter'de Spalletti dönemine doğru...
İtalya'nın Inter takımı ile sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Luciano Spalletti, Milano ekibini çalıştıracak olmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.
Inter Kulübünün Çinli sahipleriyle görüşmek ve kendisini mavi-siyahlıların teknik direktörü yapacak mukaveleye imzayı atmak için bu ülkeye giden 58 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ayrılmadan önce Milano Malpensa Havaalanı'nda açıklamada bulundu.
Spalletti, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Inter'in teknik direktörlüğünü yapacak olmaktan dolayı çok memnunum." ifadesini kullandı.
Son olarak 1,5 sezon boyunca Roma'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, geçen hafta başkent ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 18:03
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Arda Turan'dan flaş karar: Bıraktı!
Toplam 13
Yorum
samet takımında yedek olan adamı milli takıma almıycaksın star bile olsa bir taraflarını yırtıp forma almak için uğraşan adamlara haksızlık oluyor
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
adamsın Ardanın yanında olmak gerek,Adam gibi adam çünkü,Futbolda ki artniyetli yazarları ayıklamak şart doğrusu bu
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Arda Turan kadrodan çıkarıldı!
Toplam 42
Yorum
zoppa neden ozaman mahkemeler var kardeş herkes hata yapanı boğazlasın olurmu? gider dava açarsın avukatın var paran var yaptığı yanlış ardanın!
İnter'de Spalletti dönemine doğru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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