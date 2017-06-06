 İnter'de Spalletti dönemine doğru... – Fotomaç – 06 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İnter'de Spalletti dönemine doğru...

    İnter'de Spalletti dönemine doğru...

    İtalya'nın Inter takımı ile sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Luciano Spalletti, Milano ekibini çalıştıracak olmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

    Inter Kulübünün Çinli sahipleriyle görüşmek ve kendisini mavi-siyahlıların teknik direktörü yapacak mukaveleye imzayı atmak için bu ülkeye giden 58 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ayrılmadan önce Milano Malpensa Havaalanı'nda açıklamada bulundu.

    Spalletti, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Inter'in teknik direktörlüğünü yapacak olmaktan dolayı çok memnunum." ifadesini kullandı.

    Son olarak 1,5 sezon boyunca Roma'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, geçen hafta başkent ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnter'de Spalletti dönemine doğru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.