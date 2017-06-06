İnter'de Spalletti dönemine doğru...

Inter Kulübünün Çinli sahipleriyle görüşmek ve kendisini mavi-siyahlıların teknik direktörü yapacak mukaveleye imzayı atmak için bu ülkeye giden 58 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ayrılmadan önce Milano Malpensa Havaalanı'nda açıklamada bulundu.

Spalletti, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Inter'in teknik direktörlüğünü yapacak olmaktan dolayı çok memnunum." ifadesini kullandı.

Son olarak 1,5 sezon boyunca Roma'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, geçen hafta başkent ekibindeki görevinden ayrılmıştı.