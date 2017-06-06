Fiorentina’da Pioli dönemi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli’yi getirdi.
"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, görevinden ayrılan Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın yerine 51 yaşındaki İtalyan Pioli'nin, gelecek 2 sezon Fiorentina'yı çalıştıracağı bildirildi.
1989-1995 yılları arasında 156 kez Fiorentina forması giyen Pioli, Serie A'da Parma, Chievo, Bologna, Lazio, son olarak da 2016-17 sezonunda Inter'i çalıştırdı.
Ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgiyle tamamlayan Fiorentina, 60 puanla 8. sırada yer almıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:29
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fb44_ adamı paslandırın, futbol hayatını bitirin bir de konuşun :):):)
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fb44_ çocuk hakkını aramış. etme bulma dünyası
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www sen futboluna baksana arkads ne işin var gazetecyle faln sanki sadece senın hakkındamı yazıolar gerci sen artık reklamlardan kazanıosun art
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