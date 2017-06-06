 Fiorentina’da Pioli dönemi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Fiorentina’da Pioli dönemi

    Fiorentina’da Pioli dönemi

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli’yi getirdi.

    "Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, görevinden ayrılan Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın yerine 51 yaşındaki İtalyan Pioli'nin, gelecek 2 sezon Fiorentina'yı çalıştıracağı bildirildi.

    1989-1995 yılları arasında 156 kez Fiorentina forması giyen Pioli, Serie A'da Parma, Chievo, Bologna, Lazio, son olarak da 2016-17 sezonunda Inter'i çalıştırdı.

    Ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgiyle tamamlayan Fiorentina, 60 puanla 8. sırada yer almıştı.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:29
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