Fiorentina’da Pioli dönemi

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, görevinden ayrılan Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın yerine 51 yaşındaki İtalyan Pioli'nin, gelecek 2 sezon Fiorentina'yı çalıştıracağı bildirildi.

1989-1995 yılları arasında 156 kez Fiorentina forması giyen Pioli, Serie A'da Parma, Chievo, Bologna, Lazio, son olarak da 2016-17 sezonunda Inter'i çalıştırdı.

Ligi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgiyle tamamlayan Fiorentina, 60 puanla 8. sırada yer almıştı.