 Buffon’un halefi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Buffon’un halefi

    Buffon’un halefi
    Şampiyonlar Ligi Finali'nde R.Madrid'e kaybeden Juventus, transferde harekete geçti. İtalyan ekibi, 39 yaşındaki Buffon'un 2018'de bırakacağını açıklamasının ardından Arsenal'in kalecisi Wojciech Szczesny ile anlaştı. İki sezon Roma'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Polonyalı için Juventus, 16 milyon euro ödedi
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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