Buffon’un halefi

Şampiyonlar Ligi Finali'nde R.Madrid'e kaybeden Juventus, transferde harekete geçti. İtalyan ekibi, 39 yaşındaki Buffon'un 2018'de bırakacağını açıklamasının ardından Arsenal'in kalecisi Wojciech Szczesny ile anlaştı. İki sezon Roma'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Polonyalı için Juventus, 16 milyon euro ödedi