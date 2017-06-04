İtalya'da bomba paniği...
İtalya'da dev ekranda izlenen Şampiyonlar Ligi final maçı sırasında çıkan izdihamda yaralananların sayısı 600'e yükseldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İspanya'nın Real Madrid takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi veren Juventus takımının kenti Torino'da kurulan dev ekran önünde panik ve korku dolu anlar yaşandı.
Emniyet mensuplarına dayandırılan haberde, dev ekran önünde binlerce Juventuslu taraftarın takip ettiği maçın son anlarında, meydanın bir bölümünde başlayan paniğin izdihama yol açtığı bildirildi.
Çıkan izdiham ve yerdeki kırık şişeler nedeniyle yaklaşık 600 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Rainews kanalı ise izdihamda yaralanan 500 kişiden 7'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.
Juventus Başkanı Andrea Agnelli de maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Torino'da maçın izlendiği meydanda bir şeyler olduğu söylendi. Olayın nasıl geliştiğini ve kesin bilgiyi henüz bilmemekle birlikte olayda yaralananlara dayanışma dileklerimi iletmek isterim." dedi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:27
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 21
Yorum
Murat7 Omurgasız vs diye absürd yazan arkadaşlar şunu unutuyor: Aykut Hoca, Aziz Yıldırım için değil Fenerbahçe için geliyor. Asıl karakter budur!
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Ezilmenin göstergesi
Toplam 1
Yorum
Bjk35 Hayır ,bizden biri çıkıpta demiyor, Avrupa'nın kayıtlarında 13 olan şampiyonluk sayısı tffde düzeltirilmiştir ama inanmak istenilen başka.
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Yanal rezaleti
Toplam 1
Yorum
Horozlar denizli Ya başkan uyuyorsunuz ersun hocayı yollayın gitsin böyle rezaletlerini görmek istemiyorum masal dinlemekten sıkıldık artık yollayın gitsin
İtalya'da bomba paniği... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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