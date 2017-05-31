 Roma, Daniele De Rossi ile 2019 kadar 'devam' dedi – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Roma, Daniele De Rossi ile 2019 kadar 'devam' dedi

    Roma, Daniele De Rossi ile 2019 kadar 'devam' dedi

    Roma, Daniele De Rossi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

    İtalyan ekiplerinden Roma, yıldız futbolcusu Daniele De Rossi ile nikah tazeledi. Roma alt yapısından çıkan De Rossi, kulübü ile olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. 2001 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 40 maçta forma giydi. Serie A'da 31 müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu, 4 gol, 4 asist ile mücadele ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta görev aldı.

    ?Daniele De Rossi, Roma ile bugüne kadar 561 maça çıktı ve 59 gol kaydetti. Rossi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek.

    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:24
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