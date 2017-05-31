Roma, Daniele De Rossi ile 2019 kadar 'devam' dedi
Roma, Daniele De Rossi'nin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
İtalyan ekiplerinden Roma, yıldız futbolcusu Daniele De Rossi ile nikah tazeledi. Roma alt yapısından çıkan De Rossi, kulübü ile olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı. 2001 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 40 maçta forma giydi. Serie A'da 31 müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu, 4 gol, 4 asist ile mücadele ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta görev aldı.
?Daniele De Rossi, Roma ile bugüne kadar 561 maça çıktı ve 59 gol kaydetti. Rossi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:24
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"Lens bize gelmek istiyor"
Toplam 25
Yorum
FenerAdamın FB ve Gs kötü olduğu için meydan size kaldı değil mi seneye de görürsünüz şampiyonluğu bi tarafınız çok kalktı sizin..
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
mustafa adrian geri alınsın
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"Lens bize gelmek istiyor"
Toplam 25
Yorum
forever1903 q7, babel, töre ve caner olacak kanatlarda, bizde ancak yedek kalir, parayi daha önemli yerlere harcamaliyiz
Roma, Daniele De Rossi ile 2019 kadar 'devam' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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