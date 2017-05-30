Roma'da Spalletti dönemi sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.
2005-2009 yıllarında da Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Spalletti'nin başkent ekibiyle yolunun 2016 Ocak'ta tekrar kesiştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Roma Başkanı Jim Pallotta'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ötürü deneyimli çalıştırıcıya teşekkür ettiğine yer verildi.
Başkan Pallotta, Roma'nın son iki sezonda Spalletti yönetiminde kulüp tarihinde rekor sayılabilecek puanlarla ligi tamamladığını anımsatarak, 58 yaşındaki çalıştırıcıya başarılar diledi.
Başkent temsilcisi, kulübün felsefesini benimseyecek ve gelişimine katkıda bulunabilecek bir teknik direktörü takımın başına getirmek için arayışların başladığı ifade edildi.
Serie A'da 2016-2017 sezonunu 87 puanla ikinci sırada tamamlayan Roma, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:35
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Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 6
Yorum
HAHUHA YA BAŞKAN YAPMA ŞUNU ARTIK HER TRANSFERDE ISRARCI DEILIM DIOSUN.ETOYADA AYNISNI DEMİŞTN.BIRAK BU İŞLERİ.MESSİ TRANSFERNDE ISRARCISIN GALIBA
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Khacheridi tamam
Toplam 12
Yorum
xxx Transfer markette bonservisi 7.5 milyon euro yazıyor..Uzun boyu avantaj..Yanında deneyar la iş yaparlar kanaatindeyim..Semih artık gitmeli..
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Alo...ben Bruma gelin beni alın!
Toplam 18
Yorum
hhh sneijder bruma olmazsa ilk 10 ar giremezdik futbol cahili insanların yorumları beni sadece güldürüyor verin yıllık 2,5 uzatın sakın satmayın
Roma'da Spalletti dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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