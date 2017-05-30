Montella nikah tazeledi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme yeniledi.
Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve ligi altıncı sırada tamamlayan Milan, 42 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Montella, "Çok mutluyum. Buradaki hedefleri birlikte gerçekleştirmek konusunda hevesliyim." ifadelerini kullandı.
Aralık ayında penaltılarla Juventus'u mağlup ederek İtalya Süper Kupası'nı kazanan Milan'ın deneyimli çalıştırıcısı, İtalyan ekibiyle geçen sezon lig ve kupada çıktığı 41 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:54
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
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Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
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