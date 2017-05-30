 Montella nikah tazeledi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    nikah tazeledi

    Montella nikah tazeledi

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktör Vincenzo ile sözleşme yeniledi.

    Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve ligi altıncı sırada tamamlayan Milan, 42 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür eden Montella, "Çok mutluyum. Buradaki hedefleri birlikte gerçekleştirmek konusunda hevesliyim." ifadelerini kullandı.

    Aralık ayında penaltılarla Juventus'u mağlup ederek İtalya Süper Kupası'nı kazanan Milan'ın deneyimli çalıştırıcısı, İtalyan ekibiyle geçen sezon lig ve kupada çıktığı 41 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:54
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