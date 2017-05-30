Milan'dan ilk takviye savunmaya

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Arjantinli milli oyuncu Mateo Musacchio'yu kadrosuna kattı.

Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan Milano temsilcisi, transferde ilk hamlesini savunmaya yaptı.

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Villarreal takımından kadroya dahil edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İtalya basını, Milan'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladığı Musacchio için Villarreal'e yaklaşık 18 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Musacchio, 2009'da transfer olduğu Villarreal'de 271 maçta forma giydi.