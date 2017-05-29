Roma, Strootman ile sözleşme yeniledi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Hollandalı orta saha oyuncusu Kevin Strootman’ın sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı.
Başkent ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013 yılında Roma'ya PSV Eindhoven'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı bildirildi.
İmza töreninde konuşan Strootman, "Sözleşme yenilemek çok özel bir şey. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Benim uzun sakatlığım sırasında buradaki herkes beni destekledi. Bu nedenle de kaldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Roma formasını 86 kez giyen Strootman, 6'sı bu sezon olmak üzere toplamda 12 gol kaydetti. Hollandalı milli oyuncu, 2014 ve 2015 başında dizinden geçirdiği sakatlıklar dolayısıyla birinde 8 ay, ikincisinde 7 ay olmak üzere uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:00
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F.Bahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı
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Yorum
Ali Can Fenerbahçe taraftarı kendi bayrağını yakmaz,yalan haber ismini alsan daha uygun olur.
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20.00 | Alanyaspor - Galatasaray
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Yorum
TARAFTAR hikim tirifsiz miç yinitirsi ilinyi bir piin ilir
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Sosa, Taison ve Rodriguinho
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Fenerli_bey demiroren TFF deyken, aziz ve aykut bizdeyken seneye yine ya 3 ya 4nculuge oynariz. isterse messi gelsin. bos. karambole gol arayan takim fb
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