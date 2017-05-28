Milan 90'da yıkıldı

Cagliari ilk yarıyı 17. dakikada Pedro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 63. dakikasında Carlos Bacca penaltı vuruşundan yarralanamadı. 72. dakikada ise Lapadula penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği getirdi.

Maçta son sözü ise Pisacane söyledi ve Cagliari sahadan 3 puanla ayrıldı.



Bu sonuçla Milan Serie A'yı 6. sırada tamamlarken Cagliari ise 11. sırada noktaladı.

Milan'da Paletta 75. dakikada 2. sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.