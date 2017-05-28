 Milan 90'da yıkıldı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    90'da yıkıldı

    Milan 90'da yıkıldı

    'nın son haftasında evinde 'ı 2-1 yendi.

    ilk yarıyı 17. dakikada Pedro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 63. dakikasında Carlos Bacca penaltı vuruşundan yarralanamadı. 72. dakikada ise Lapadula penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği getirdi.

    Maçta son sözü ise Pisacane söyledi ve Cagliari sahadan 3 puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla 'yı 6. sırada tamamlarken Cagliari ise 11. sırada noktaladı.

    Milan'da Paletta 75. dakikada 2. sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:26
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