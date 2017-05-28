Milan 90'da yıkıldı
Serie A'nın son haftasında Cagliari evinde Milan'ı 2-1 yendi.
Cagliari ilk yarıyı 17. dakikada Pedro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının 63. dakikasında Carlos Bacca penaltı vuruşundan yarralanamadı. 72. dakikada ise Lapadula penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği getirdi.
Maçta son sözü ise Pisacane söyledi ve Cagliari sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Milan Serie A'yı 6. sırada tamamlarken Cagliari ise 11. sırada noktaladı.
Milan'da Paletta 75. dakikada 2. sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:26
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
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