Şampiyona yakışan final!

İtalya Serie A'nın son haftasında şampiyon Juventus, Bologna deplasmanına konuk oldu. İki tarafta ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda gol perdesi 53'te açıldı. Saphir Taider müthiş bir vuruşla Bologna'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını daha da sıklaştıran Juventus, rakip kalede baskıyı arttırdı. Skora dengeyi getiren gol 70. dakikada Arjantinli genç yıldız Paulo Dybala'dan geldi. Baskılı oyununu sürdüren Torino temsilcisi galibiyet golünü 90+4'te Moise Kean ile buldu ve zor da olsa üç puanı alan taraf oldu.

Sezonu üç puanla kapatan Juventus, ligi de 91 puanla tamamlamış oldu. Bologna ise 41 puanda kaldı.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri bu galibiyetin ardından 3 Haziran'da Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Final mücadelesini beklemeye başladı.