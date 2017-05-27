Şampiyona yakışan final!
İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Juventus, sezonun kapanış maçında Bologna'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın son haftasında şampiyon Juventus, Bologna deplasmanına konuk oldu. İki tarafta ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarıda gol perdesi 53'te açıldı. Saphir Taider müthiş bir vuruşla Bologna'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını daha da sıklaştıran Juventus, rakip kalede baskıyı arttırdı. Skora dengeyi getiren gol 70. dakikada Arjantinli genç yıldız Paulo Dybala'dan geldi. Baskılı oyununu sürdüren Torino temsilcisi galibiyet golünü 90+4'te Moise Kean ile buldu ve zor da olsa üç puanı alan taraf oldu.
Sezonu üç puanla kapatan Juventus, ligi de 91 puanla tamamlamış oldu. Bologna ise 41 puanda kaldı.
Massimiliano Allegri'nin öğrencileri bu galibiyetin ardından 3 Haziran'da Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Final mücadelesini beklemeye başladı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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