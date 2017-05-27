Napoli, Mertens'in sözleşmesini uzattı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından kulübün internet sitesine yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun Haziran 2018'de bitecek mukavelesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan 2013'te transfer edilen Mertens, bu sezon mavi-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 33 gol kaydetti.