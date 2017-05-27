İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Belçikalı milli futbolcu Dries Mertens ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından kulübün internet sitesine yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun Haziran 2018'de bitecek mukavelesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan 2013'te transfer edilen Mertens, bu sezon mavi-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 33 gol kaydetti.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:01
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
Napoli, Mertens'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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