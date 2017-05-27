 Napoli, Mertens'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    , 'in sözleşmesini uzattı

    Napoli, Mertens'in sözleşmesini uzattı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Belçikalı milli futbolcu Dries ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

    Başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından kulübün internet sitesine yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun Haziran 2018'de bitecek mukavelesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan 2013'te transfer edilen , bu sezon mavi-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 33 gol kaydetti.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:01
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