Mandzukic'e yeni sözleşme

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü oyuncunun 2018-2019 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'den 2015'te transfer edilen Mandzukic, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 48 resmi maçta 10 gole imza attı.

Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 2'şer kez Serie A ile İtalya Kupası ve bir defa İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.