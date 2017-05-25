Mandzukic'e yeni sözleşme
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 6. kez şampiyon olan Juventus, Hırvat milli futbolcu Mario Mandzukic ile 30 Haziran 2020'ye kadar yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü oyuncunun 2018-2019 sezonu sonunda sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.
İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'den 2015'te transfer edilen Mandzukic, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 48 resmi maçta 10 gole imza attı.
Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 2'şer kez Serie A ile İtalya Kupası ve bir defa İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:35
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TFF'den flaş değişiklik
Toplam 10
Yorum
gkhgny1907 biz tff riva kampüsünde mhk ile birlikte büyük bir organizasyon bekliyorduk aslında.eee kolay değil hakettiler üçüde 2 senede bunları
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Tudor ayrılıyor
Toplam 17
Yorum
Ufak At Şenol ve Abdullah Avcı takımlarından ayrılmaz. Gerisi olabilr
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Bedava geliyor!
Toplam 25
Yorum
MRT BÖYLE TRANSFER YAPARAK MI SENEYE ŞAMPİYON OLACAKSIN AZİZ YILDIRIM !! HER ZAMAN DİYORUM AZİZ YILDIRIM GİTMEDEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ !!
Mandzukic'e yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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