Francesco Totti'den Roma'ya veda
İtalyanların efsane futbolcusu Francesco Totti, Genoa maçıyla birlikte Roma'ya veda ediyor. Başarılı orta sahanın kariyerine nerede ve hangi kulüpte devam edeceği bilinmiyor.
"Genoa maçında son kez Roma formasını giyiyorum" diyerek sözlerine başlayan Totti, "Bu renklerin benim için ne anlam ifade ettiğini birkaç kelime ile anlatmam imkansız. Futbol benim için bir tutku ve kendimi durduramıyorum. Pazartesi gününden itibaren Roma'danm ayrılacağım ve yeni bir maceraya hazırım" dedi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:50
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Hasan Ali’ye Napoli kancası
Toplam 9
Yorum
ALIY H.KALDIRIMIN DAHA ISABETLI YAKINPAS YAPTINI GORMEDIK,ISABETLI SUT YOK YILLARDIR,NU NAPOLI CETIC NEGORMUSKI ! USTE BIRDE HEDIYE VERIN GITSIN
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TFF'den flaş değişiklik
Toplam 7
Yorum
Ercü Hafta sonu neden değil. Şampiyonluk kutlamasına taraftar gidemesin diye mi?
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Devler onun için yarışıyor!
Toplam 3
Yorum
erzincan en büyük takım içlerinde monaco aklı varsa ona gitsin
Francesco Totti'den Roma'ya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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