 Francesco Totti'den Roma'ya veda – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Francesco Totti'den Roma'ya veda

    Francesco Totti'den Roma'ya veda

    İtalyanların efsane futbolcusu Francesco Totti, Genoa maçıyla birlikte Roma'ya veda ediyor. Başarılı orta sahanın kariyerine nerede ve hangi kulüpte devam edeceği bilinmiyor.

    1992-1993 yılında Roma'da futbol hayatına başlayan Totti, Seri A'nın 38. hafta maçında Roma ile Genoa arasında oynanacak mücadele de aynı zamanda taraftarı da olduğu Roma Kulübü'ne veda ediyor.

    "Genoa maçında son kez Roma formasını giyiyorum" diyerek sözlerine başlayan Totti, "Bu renklerin benim için ne anlam ifade ettiğini birkaç kelime ile anlatmam imkansız. Futbol benim için bir tutku ve kendimi durduramıyorum. Pazartesi gününden itibaren Roma'danm ayrılacağım ve yeni bir maceraya hazırım" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:50
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