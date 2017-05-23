Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü.
Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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