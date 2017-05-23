 Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı

    Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.

    Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü.

    Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.