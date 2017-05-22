Juventus, Cuadrado'nun bonservisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü.
Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:55
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“Önümüzdeki sezona odaklanacağız”
Toplam 1
Yorum
SİNAN Zeljko Obradovic.FUTBOL TAKIMINA BİR EL ATSAN
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Defans silbaştan
Toplam 22
Yorum
Aslan Avda Denayer alınırsa stoper de değil,sağ bekte oynatılmalı.Uzun stoper şart.Mutlaka çabuk,ayakları iyi ve hava toplarında etkili.
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Gomis’ten yeşil ışık
Toplam 9
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furkan kirtas yeni drogba gelsin!!!!
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