İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı ağırladı. Maçın ilk yarısında iki takımda istediği fırsatları yaratmakta zorlandı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda biraz daha tempolu oynayan Milan, golleri arka arkaya buldu. 69'da sahneye çıkan Gerard Deulofeu takımını 1-0 öne geçirdi. Golden dört dakika sonra 73'te bu kez sahne sırası Honda'ya geldi. Japon yıldız şık bir frikik golüyle farkı ikiye çıkardı. 90+1'de son sözü söyleyen Lapadula maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri skoru korudu ve üç puanı alan taraf oldu. Kırmızı siyahlılar ligde beş maç aradan sonra galip geldi.

Milan puanını 63 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bologna ise 41 puanla 15. sırada kaldı.