İtalya'da şampiyon bir kez daha Juventus

Hafta içinde İtalya Kupası'nı kazanan lider Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, küme düşmemeye oynayan Crotone'u ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Hırvat golcü Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala, durumu 2-0'a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Alex Sandro'nun 83. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazanan Juventus, böylece en yakın takipçisi Roma ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabaka sonrasında, siyah-beyazlı futbolcular taraftarlarıyla birlikte Juventus Stadı'nda şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.



Juventus tarihe geçti

Siyah-beyazlı takım, bugün aldığı sonuçla 2011-2012 sezonundan bu yana aralıksız kazanmayı sürdürdüğü Serie A'da daha önce hiçbir takımın yapamadığını gerçekleştirerek, peş peşe 6 lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Resmi kayıtlara göre, 1897-1898 sezonundan bu yana aralıklarla da olsa oynanan Serie A'yı en çok kazanan takım unvanını yıllardır taşıyan Juventus, kupa sayısını 33'e yükseltti.

6 yıllık seri şampiyonluğunun ilk 3'ünü teknik direktör Antonio Conte ile kazanan Juventus'a son 3 yıldaki başarısını yakalatan isim ise teknik direktör Massimiliano Allegri oldu.