Juventus Başkanı Agnelli'den bilet savunması

İtalyan basınında çıkan Agnelli'nin Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" ile bağlantılı kişilerle görüştüğü iddiaları üzerine Mafya ile Mücadele Komisyonu, Başkan Agnelli'yi dinledi.

Agnelli, mafya ile teması olabileceği ve mafyanın Juventus'a, taraftar gruplarına bilet satış işlemleri üzerinden örtülü şekilde sızmış olabileceği iddialarını reddetti. İtalyan başkan, stat kapasitelerinin kanun dışı bilet satışı gerçekleştirilemeyecek ölçüde küçük olduğunun altını çizdi.

Agnelli, suç örgütlerinin bilet satışında kar elde etmek için genellikle UEFA Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük etkinliklere yöneldiğini ifade etti.

Andrea Agnelli, komisyonda mafya bağlantısı ortaya çıkan Rocco Dominello ile asla yalnız görüşmediğini belirterek, "Eğer ben ve yöneticilerim, yeni ortaya çıkan şeyleri daha önceden bilseydik, bu kişiyle asla görüşmezdik. Bu kişiyle 3-4 kere biri Asti'de diğerleri ise benim ofisimde olmak üzere taraftarlarla birlikte toplu halde görüştük. Ben onu taraftar gruplarının basit bir üyesi olarak düşünüyordum, başka bir şey değil." dedi.